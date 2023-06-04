خاص| فاركو يرد على أنباء عرض الـ 15 مليون من الزمالك لضم محمود حمادة

كشف عاطف حنفي، المدير الرياضي لنادي فاركو، حقيقة العروض المقدمة لضم عدد من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد الأنباء الكثيرة التي ترددت في الفترة الماضية.

يأتي محمود حمادة، لاعب الوسط المدافع، على رأس اهتمامات الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأشارت بعض التقارير إلى تقديم الزمالك عرضًا يبلغ 15 مليوم جنيه للحصول على خدمات اللاعب.

وقال المدير الرياضي لنادي فاركو:« ما أثير عن عرض الزمالك مبلغ 15 مليون مجرد اجتهادات ولم نطرق للمف قبل نهاية الموسم، وبعد نهاية الموسم سننظر إمكانية رحيل اللاعب بمقابل مادي أو مقابل مادي وصفقات تبادلية».

وأضاف: « الملف مغلق حتى نهاية الموسم نظرا لارتباط الفريق ببطولتي الكأس والدوري.. وننتظر تقرير المدير الفني حول احتياجات الفريق».

ويعد محمود حمادة، أحد ركائز المنتخب الوطني في الفترة الماضية، مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب صاحب الـ 29 عامًا مع فاركو هذا الموسم.

محمود حمادة

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري.