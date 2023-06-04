تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 4.8 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب، ليسجل في الختام 1.135 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.44 %، ليغلق عند مستوى 17,455.48 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.43 %، ليغلق عند مستوى 7,307.24 نقطة.

كما انخفض مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.38 %، ليغلق عند مستوى 20,978.63 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 2,935.15 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 3,245.24 نقطة، كما صعد المؤشر EGX70 بنسبة 3.11 % ليغلق عند مستوى 3,391.89 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 2.46%، ليغلق عند مستوى 5,048.91 نقطة،

سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والاجانب الاتجاه البيعي ، مسجلين صافي بنحو 65.4 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين النص يين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 96 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 2.8 مليار جنيه، بعد التعامل على 1.4 مليار سهم، من خلال 99.9 ألف عملية منفذة.