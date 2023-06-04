في يومها العالمي.. أستاذ طب نفسي يوضح فوائد ركوب الدراجات

قال الدكتور علي النبوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الاحتفال باليوم العالمي للدراجات الهوائية مهم للغاية، حيث إن منظمة الصحة العالمية تعمل على تعزيز ركوب الدراجات لفوائدها على الصحة والبيئة.

وأضاف النبوي خلال مداخلة هاتفية على قناة “TeN”، اليوم الأحد ، إلى أن ركوب الدراجات يعتبر نشاطًا صحيًا يزيد من النشاط البدني، ويقلل من الأمراض، ويرتبط بتعزيز نمط الحياة الصحي والنفسي للأشخاص، خاصة مصابي مرض السكر من النوع الأول والنوع الثاني.

وأوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن التناغم الذي يحدث بين الدراجة الهوائية والراكب ينمي الإبداع والروابط الاجتماعية لديه، ويساعد على تحسين المزاج وتخفيف التوتر، إضافة إلى أنه يكون هناك فرصة للتواصل مع الآخرين وتكوين صداقات جديدة.

وأضاف أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن ركوب الدراجة الهوائية يزيد اللياقة البدنية، ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساهم في الحد من السمنة بسبب حرق السعرات الحرارية، وتخفيض نسبة الدهون في الجسم.