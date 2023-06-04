حبس المتهم بقتل طفل أعلى سطح عقار بالمرج

امرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس شاب متهم بقتل طفل أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته، وصبَّ عليها خرسانة لإخفاء الجثة 4 ايام علي ذمة التحقيق .

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على مراهق استدرج جاره الطفل وشوه جثته ودفنه أعلى سطح عقار بمنطقة المرج.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل مقيم بمنطقة المرج مفاده اختفاء نجله، وبعد مرور بعض الوقت عثر عليه أعلى سطح عقار مدفون جزء منه أسفل صبة خرسانية، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ، جار الطفل، وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.