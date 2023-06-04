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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس التونسي يدعو لاجتماع قمة بمشاركة الدول المعنية بالهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
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شدد الرئيس التونسي قيس سعيد ، على أن التوصل إلى حلول مسألة الهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تكون أمنية فقط ، بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجحة ، فضلا على أن تونس لم تعد فقط منطقة عبور فقط ، بل ثارت وجهة لعدد من المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية.

وقالت نسرين رمضاني مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس اليوم الأحد : إن التصريحات التى ذكرها الرئيس التونسي قيس سعيد من خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته مع الرئيس الفرنسي ماكرون ، تؤكد أن تونس لم تعد فقط بلد عبور للمهاجرين الذين يأتون الي تونس أملا في العبور الي السواحل الأوروبية بل أصبحت أيضا وجهة لهم.

واضافت : أن السلطات التونسية لاحظت الأعداد الكبيرة للمهاجرين من دول أفريقيا و دول جنوب الصحراء ، القادمين والمتواجدين في تونس حاليا بصفة غير قانونية.

وتابعت: أن الرئيس قيس سعيد قال إن الحل هو مواجهة هذه الظاهرة وبحث الدوافع والأسباب التي تسببت في تلك الظاهرة ، بدلا من الذهاب لمعالجة النتائج والآثار من خلال الحل الأمني.

وطالب الرئيس التونسي بالدعوة إلى إجتماعٍ على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية بظاهرة الهجرة سواء في جنوب البحر المتوسط ، أو شماله مع بحث سبل معالجة الهجرة شكل شامل.

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