نهائي دوري أبطال أفريقيا.. رئيس الوداد يعد اللاعبين بمكافأة خيالية للفوز على الأهلي

عقد سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة البلجيكي سفين فاندنبروك، بمقر إقامة بعثة الفريق في القاهرة قبل ساعات من نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويحل الوداد المغربي ضيفا على الأهلي في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2022 -2023.

ووعد رئيس نادي الوداد المغربي لاعبي الفريق بمكافأة خيالية لم يكشف عن قيمتها في حال الفوز على الأهلي في القاهرة، اليوم الأحد بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية مغربية، عن الجلسة بين رئيس الوداد سعيد الناصيري جاءت لتحفيز اللاعبين وأنه طالبهم ببذل قصاري جهدهم في النهائي لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.

وقالت التقارير، إنه رغم التكتم الذي يحيط ببعثة الوداد المغربي في القاهرة، إلا أن الناصيري أبلغ اللاعبين والجهاز الفني أن المكافآت ستكون الأعلى والأغلى في تاريخ الكرة المغربية.

وتابعت: سيتم تخصيص مكافأة تحفيزية كبيرة للاعبين حال الانتصار أمام الأهلي في القاهرة لكن المكافآت النهائية ستكون في لقاء الإياب بالمغرب بعد تحقيق اللقب.