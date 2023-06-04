6 لاعبين على رادار القلعة البيضاء.. الزمالك يبحث تدعيم الجبهة اليسرى وحراسة المرمى

تبحث اللجنة الفنية لنادي الزمالك، بالتعاون مع الكولمبي، خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، تدعيم مركزي حراسة المرمى والجبهة اليسرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتبحث إدارة الزمالك، تدعيم مركز حراسة المرمى، تحسبًا لرحيل محمد عواد، بنهاية الموسم الجاري، بعد شكوى اللاعب ومطالبته بالرحيل بعدما أصبح بديلًا لمحمد صبحي، الذي يتولى حراسة عرين الزمالك بشكل أساسي في الفترة الماضية.

ثلاث حراس على ردار الزمالك

وأشار الإعلامي إبراهيم فايق، أن الثلاثي أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة، عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي، عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش، على ردار القلعة البيضاء للاختيار بينهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تدعيم الجبهة اليسرى

يعود حمدي علاء، المعار إلى صفوف البنك الأهلي، لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد اقتراب محمد عبد الشافي من إعلان قرار الاعتزال، واقتراب عبدالله جمعة من الرحيل بنهاية الموسم الجاري، ويفاضل الزومالك بين الثلاثى محمد حمدي ظهير أيسر إنبي، مروان داوود لاعب انبى * عمروسعدواي لاعب المصري، لضمه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.