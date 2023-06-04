أبو شقة يرفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ

رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد عرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خطة التنمية الاقتصادية، وكذلك تقرير اللجنة المالية بشأنها.

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد الجلسة العامة غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023 /2024.

وأكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الفترة الماضية بسبب التداعيات العالمية كانت صعبة للغاية بكافة القطاعات.

وشدد الجبلي، على أهمية التركيز على الإصلاح الهيكلي والمؤسسي في الدولة المصرية، قائلا: السبب الرئيسي في عدم تحقيق الخطط ومستهدفاتها يرجع إلى عدم الاهتمام بهذا الملف.

وأشار إلى أن القطاع الخاص له دور كبير يجب أن يقوم به في تحقيق التنمية، لافتا إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي أمر في غاية الأهمية باعتباره هو الأساس في التنمية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن ما تم في قطاع الري شيء نلسمه جميعا، قائلا: وهناك مشروعات قائمة تستطيع دعم الإنتاج الزراعي، متوقعا أن تكون هناك انطلاقة كبيرة في الفترة المقبلة.

وشدد عبد السلام الجبلي، على ضرورة الاهتمام بالناتج الزراعي وليس الزراعة فقط، مطالبا بضرورة التركيز على التصنيع الزراعي للخضر والفاكهة لأنها ستعمل على تنمية الزراعة بشكل كبير .