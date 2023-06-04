رئيس زراعة الشيوخ: الفترة الماضية كانت صعبة بمختلف القطاعات بسبب التداعيات العالمية

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية على مختلف القطاعات بسبب التداعيات العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024.

وشدد الجبلي، على أهمية التركيز على الإصلاح الهيكلي والمؤسسي في الدولة المصرية، قائلا: السبب الرئيسي في عدم تحقيق الخطط ومستهدفاتها يرجع إلى عدم الاهتمام بهذا الملف.

وأشار إلى أن القطاع الخاص له دور كبير يجب أن يقوم به في تحقيق التنمية، لافتا إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي أمر في غاية الأهمية باعتباره هو الأساس في التنمية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ما تم في قطاع الري شيء نلسمه جميعا، قائلا: هناك مشروعات قائمة تستطيع دعم الإنتاج الزراعي، متوقعا أن تكون هناك انطلاقة كبيرة في الفترة المقبلة.

وشدد عبد السلام الجبلي، على ضرورة الاهتمام بالإنتاج الزراعي وليس الزراعة فقط، مطالبا بضرورة التركيز على التصنيع الزراعي للخضر والفاكهة لأنها ستعمل على تنمية الزراعة بشكل كبير.