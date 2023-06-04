حبس 10 متهمين بسرقة مواطن أثناء تبديل العملة

أمرت نيابة الخليفة الجزئية، بحبس ١٠ أشخاص متهمين بسرقة مواطن بعد زعمهم تحويل العمله، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحرى عن ثلاثة متهمين من سفارتهم، والتحرى حول الواقعه.

ووجهت لهم النيابة تهم السرقة بالإكراه، والنصب علي المواطنين وترويعهم.

وقال المتهمون أنهم يقوموا باستدراج المجني عليهم عبر تطبيق فيس بوك، بزعم تغيير العمله، ثم سرقتهم بالإكراه.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى من قبل شخصان حال تواجدهما بدائرة القسم، حيث قرر بسابقة تعرفه على مجموعة من الأشخاص من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وإتفاقه مع أحدهم عبر تطبيق "الواتس أب" على التقابل بمحل البلاغ لاستبدال مبلغ مالى للعملة الأجنبية، ولدى وصوله للمكان المُتفق عليه فوجئ بشخصان مجهولان قاما بفتح أبواب السيارة قيادته ، واستولوا منه على حقيبة تحوى على المبلغ المالى المُشار إليه ولاذا بالفـرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 10 أشخاص،"ثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء – 2 مركبة "توك توك" – طبنجة صوت) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام المضبوطات بحيازتهم، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين راغبى إستبدال العملات المالية المحلية للعملات الأجنبية على النحو المشار إليه.

كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المبلغ إتهمهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.