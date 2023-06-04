ختام العرض المسرحي "أستاذ كلينوف" على مسرح ثقافة السلام بالقاهرة

شهد مسرح قصر ثقافة السلام، ختام العرض المسرحي "أستاذ كلينوف"، لفرقة قصر ثقافة السلام المسرحية ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.

العرض تأليف كارم برامسون، إخراج إسلام محمد، موسيقى وليد غازي، سينوغرافيا كريم خالد، مكياج أحمد محمد إبراهيم، تنفيذ ملابس مريم مجدي، تنفيذ ديكور حمادة القاضي، إعداد مي الدماصي، بطولة عمر حسين، أفنان شاعر، كريم السعدني، دنيا حجاب، إبراهيم أحمد، عبد الله خالد.

دارت أحداث العرض عن جريمة قتل فتاة تدعى "إيليز" ويحدث تحقيق حولها، كان لها أب يجبرها على أعمال غير أخلاقية فتحاول الهرب والانتحار فيلحق بها كلينوف الذي أخذها معه وعلمها تعليما راقيا، ثم يراها فيديل صديق كلينوف ويقع في حبها فيحدث صراع بين كلينوف وصديقه فيديل ويرفض طلب زواجه من إيليز ويطلب كلينوف الزواج منها بدافع حمايتها من والدها، وتحدث غيره من ميري الخادمة ويحاولون جميعهم استخدام إيليز مما أدى إلى انتحارها ويترك للجمهور إبداعهم وفكرهم لما يحدث عن كل هذا.

جاء الختام بحضور لجنة التحكيم المكونة من الناقد المسرحي أحمد خميس، والمخرج المسرحي والسينمائي جمال قاسم، والمهندس أمين مرعي.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.