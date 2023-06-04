“تعليم الوادي” توجه بتذليل العقبات أمام طلاب شهادة الدبلومات الفنية

ترأس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات بديوان عام المديرية بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة .

جاء ذلك لمتابعة سير عمليات امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022_ 2023م، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

يجرى التواصل اللحظى مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة و متابعة تنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات وتنفيذ كافة الإجراءات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدى بقوة لأى تجاوزات او محاولات للغش وإتخاذ إجراءات رادعة مع المخالفين.

ووجه سيد عطية، بضرورة التعاون والتكاتف وتضافر كافة الجهود وتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب من أجل سير أعمال الامتحانات بكل انضباط وتذليل جميع العقبات إن وجدت من أجل عملية إمتحانية يسودها الهدوء والانضباط.