وكيل الشباب بالدقهلية تكرم أبطال ذوى الهمم فى الكرة الطائرة

كرمت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد فريق مركز شباب الجمالية ( ا ) من ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى الكرة الطائرة جلوس وحصولهم المركز الثاني، وكذلك تكريم فريق تنس الطاولة ( ب ) المنصورة بحضور اللاعب عبد المنعم محمد ابوستيت مركز اول جمهورية، واللاعب شعبان جمعه طلبه مركز ثان جمهورية، بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و محمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، و أسعد هيبه مدير إدارة البرامج الرياضية ومدير المشروع، و محمد صقر مدير إدارة شباب الجمالية، والدكتور محمد الشبلي رئيس قسم الرياضة بإدارة شباب الجمالية، والكابتن عماد شادي مدرب تنس الطاولة، والكابتن أماني الشبلي مدرب الكرة الطائرة جلوس بالجمالية، والمشرف الإداري الكابتن أنيس زهير.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية قد شاركت بفريق الكرة الطائرة جلوس وفريق تنس الطاولة، فى اللقاء الختامي الرياضي للمشروع القومي للأفراد ذوي الهمم بمشاركة 50 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 19 مايو حتى 20 مايو 2023، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

فيما أعربت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال التكريم عن سعادتها البالغة بتحقيق مركز شباب الجمالية للكرة الطائرة جلوس المركز الثاني، وفريق تنس الطاولة لذوي الهمم على المركز الأول والثاني، على مستوى الجمهورية، واكدت على دعم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لذوي الهمم والقدرات الخاصة، فى مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الرياضية بالمحافظة وعلى مستوى الوزارة، فى ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تأتي مشاركة فريق مركز شباب الجمالية (ا)، وفريق تنس الطاولة (ب) بالمنصورة فى اللقاء الرياضي الختامي للمشروع القومي للأفراد لذوي الهمم، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و محمد رمضان مدير عام الرياضة.

وفى نفس السياق أهدى الاستاذ محمد صقر مدير عام إدارة شباب الجمالية، الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، درع بإسم إدارة شباب الجمالية، تقديراً وعرفانا بالجهود التي تبذلها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بالشباب والرياضة على مستوى المحافظة.

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