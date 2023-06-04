أول ظهور له.. أحمد بغدودة يوجه رسالة لوالديه

وجه لاعب منتخب مصر للمصارعة، أحمد فؤاد بغدودة الشهير بأحمد بغدودة، رسالة مؤثرة إلى والده ووالدته بأول ظهور له منذ واقعة اختفائه من بعثة منتخب مصر للمصارعة، المشاركة في البطولة الأفريقية بتونس، الشهر الماضي.

وقال خلال مقطع فيديو ظهر فيه متأثرا: "أنا آسف يا حاج فؤاد إني خدت الخطوة دي من غير ما أرجع لك انت عارف مبخبيش عليك حاجة، بس انت لو عرفت كنت هتقولي لا عايزك تحقق حلمك، بس أنا أسف أنا كبرت وبقى عندي إحساس وشفت قد ايه أنت بخلت على نفسك وعلى أخواتي عشان أعرف أصرف على تمريناتي وسفري".

وأضاف: "وحشتيني يا أمي أنا أسف أني قلقتك عليا كتير مش عارف أقولك إيه غير سامحيني يا أمي حقك عليا".

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب طالبت "أحمد فؤاد بغدودة" بالعودة لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.