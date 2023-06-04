استعدادًا لامتحانات الدور الثاني.. برامج علاجية لتحسين مستوى طلاب الوادي الجديد

أكد سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على الاستعداد والتجهيز لخطة علاجية عاجلة للطلاب دون المستوى ومن لهم حق دخول الدور الثانى بسنوات النقل والشهادة الإعدادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل التعليم بالمحافظة مع مديرى الإدارات التعليمية ( عبر الفيديو كونفرانس ) وإدارات التعليم ( الابتدائى _ الإعدادى _ الثانوى ) وموجهى عموم المواد الأساسية وموجهى الأوائل بالإدارات التعليمية.

يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لامتحانات الدور الثاني لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، من منطلق الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والعمل على تحسين مستواهم الدراسي، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى أن الخطة يجرى تنفيذها من خلال تحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب دون المستوى فى ضوء نتائج الدور الأول كل مادة على حده، والعمل على تحسين المستوى من خلال مجموعات تقوية لدعم الطلاب بجميع الادارات التعليمية.

يأتي ذلك فضلا عن الوقوف على كافة المشكلات الاجتماعية لدى الطلاب ورصدها ووضع خطة علاجية محكمة للوصول الى نتائج مشرفة.

ووجه سيد عطية، الحضور بضرورة الاستمرار فى تقديم الأفضل لخدمة العملية التعليمية على أرض المحافظة وخدمة طلاب المحافظة بجميع المراحل.