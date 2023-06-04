وزير الصحة: تقرير الحسابات القومية للصحة نقلة نوعية

كشف وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تقرير الحسابات الصحية القومية، مؤكدًا أنه خطوة هامة ونقلة نوعية لإضفاء الطابع المؤسسي على نظام الحسابات الصحية في مصر.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر إطلاق تقرير "الحسابات الصحية القومية 2019/2020": إن تحديث التقرير باستمرار يوفر البيانات اللازمة لقياس التقدم الذي أحرزناه وضمان الرصد المبكر والاستجابة السريعة لأي تحديات صحية، بما فيها الطوارئ الصحية العالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق تقرير "الحسابات الصحية القومية 2019/2020" والذي يعرض ويحلل بيانات الإنفاق على الصحة في مصر في عامي 2019 و2020، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية.

مؤتمر إطلاق تقرير الحسابات الصحية القومية

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