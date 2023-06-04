يسرا اللوزي وأحمد وفيق في لجان تحكيم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

كشف مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، عن لجنتي تحكيم المسابقتين الرسميتين للأفلام الطويلة والقصيرة لدورته الرابعة، التي ستعقد في الفترة من 16 إلى 23 يونيو الجاري، حيث وقع اختيار اللجنة المنظمة للمهرجان على المخرج التونسي الكبير رضا الباهي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة.

ويمتلك المخرج رضا الباهي تاريخا طويلا مليئا بالجوائز والمشاركات الهامة في كبرى المهرجانات السينمائية، حيث شارك في مهرجان كان السينمائي الدولي سنة 1977 بفيلمه الأول "شمس الضباع" ضمن قسم "نصف شهر المخرجين"، ويعد فيلم "جزيرة الغفران" أحدث أعماله وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 2022.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من الممثل المغربي مالك أخميس، والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والنجمة المصرية يسرا اللوزي، والممثل السوري الفلندي شروان حاجي.

أما لجنة مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة فترأسها المخرجة والسيناريست السعودية هناء العمير، وتضم النجم المصري أحمد وفيق والممثلة المغربية حسناء المومني.

وقالت الإعلامية فاطمة النوالي آزر رئيسة المهرجان : تشهد الدورة الرابعة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي مسابقتين رسميتين للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة وعروض أفلام خارج المسابقة ضمن البانوراما المغربية والعربية بالإضافة إلى تكريمات لصناع السينما المغاربة والعرب وماستر كلاس وندوات وورش تدريب للشباب.

وأضافت فاطمة النوالي آزر أن عروض المسابقة الرسمية وحفلي الافتتاح والختام يقامان بالمركب الثقافي العتيد محمد الزفزاف بالمعاريف الذي تربطه شراكة مع مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي تم توقيعها مع السيد عبد الصادق مرشد رئيس مقاطعة المعاريف.

يذكر أن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يقام بشراكة مع مجلس مدينة الدارالبيضاء ومقاطعة المعاريف وبدعم من المركز السينمائي المغربي.