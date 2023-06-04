"الموجة 21".. إزالة 52 حالة تعد بنطاق مركز إسنا جنوب الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولي من الموجة 21 لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملات، عن إزالة ٦ حالات بناء مخالف بمساحة ٢٥١ م٢، وحالة تعدي بمساحة ٨٤٠٠٠م٢ علي الأراضي الزراعية، كما تم إزالة حالة متغير مكاني واحد في قرية توماس ١ بمساحة ١٧٥ متر مربع ، كما تمت إزالة حالة متغير واحد بمساحة ١١٥ م٢ على طريق معاهد الحليلة بقرية الحلة خارج الحيز العمراني.

كما تم إزالة ٦ حالات في المهد ببندر إسنا بمساحة ١٣١٦ م٢، وإزالة حالتين تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بقريتي الفارسية وعزبة صالح علي مساحة اثنين قيراط ونصف، وإزالة حالة تعدى على أراضي زراعية في المهد بحاجر القرايا بعزبة مسعود بقرية النمسا والتعديات بمساحة قيراط ونصف القيراط.

وتمكنت الحملات أيضاً من إزالة عدد ٨ حالات بمساحة ٢٦١٤ متر مربع بناحية قرية الشغب على أرض أملاك دولة، وإزالة عدد ٤ حالات بمساحة ٢٦٠ فدان بقرية كومير تعدى على أملاك الدولة بالبناء، وإزالة 7 حالات تعدي علي مساحة 4 فدان وواحد قيراط و13 سهم تعدى على حرم المنطقة الأثرية بحاجر العضايمة جنوب الأقصر، وإزالة 15 حالة تعدي علي مساحة ٢٩٧٥ متر مربع تعدى على الأراضي الزراعية، كما تم مصادرة خلاط ووقف أعمال بناء مخالف بمنطقة عزبة الخزان بالمدينة.

وكانت التعديات، عبارة عن زراعات وأسوار وعشش من الطوب الأبيض والطوب اللبن والأسمنت، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتعليمات والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

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