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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء يشهد التوقيع على عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
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شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد اتفاق انشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم الأحد، وفقا لفضائية  "اكسترا نيوز".

يأتي هذا في اطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التنمية المستدامة ، وضرورة تمكين الدولة المصرية من توفير استدامة الامداد بالأدوية والمستلزمات الطبية.

يهدف انشاء هذه المراكز لتحقيق توزيع عادل متكافىء للأدوية والمستلزمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية ، بالأضافة الى انشاء نظام لوجيستي متكامل يبدأ من أستلام الأدوية ثم ضخها من خلال شبكة متكاملة من المخازن حيث يتم تسليمها الى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 

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