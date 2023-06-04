رئيس الوزراء يشهد التوقيع على عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية

شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد اتفاق انشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم الأحد، وفقا لفضائية "اكسترا نيوز".

يأتي هذا في اطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التنمية المستدامة ، وضرورة تمكين الدولة المصرية من توفير استدامة الامداد بالأدوية والمستلزمات الطبية.

يهدف انشاء هذه المراكز لتحقيق توزيع عادل متكافىء للأدوية والمستلزمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية ، بالأضافة الى انشاء نظام لوجيستي متكامل يبدأ من أستلام الأدوية ثم ضخها من خلال شبكة متكاملة من المخازن حيث يتم تسليمها الى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية