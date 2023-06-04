منذر رياحنة يشارك جمهوره صورة ابنته أماليا

شارك الفنان الأردنى منذر رياحنة جمهوره صورته مع ابنته أماليا، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" .

وعلق على الصورة "لسنا بحاجة الى جناحين حتى تطير، يكفينا ضحكة من نحب"، وظهر منذر فى الصوره مع أماليا فى حالة سعادة.

شارك الفنان الأردنى العديد من الأعمال الفنية المصرية التى حقق من خلالها نجاحاً كبيراً، أبرزها مسلسل "موسي" ، "خطوط حمراء" ، فيلم "المصلحة"، "جرسونيرة" .

يذكر أن آخر أعمال الفنان منذر ريحانه فى رمضان الماضى مسلسل "جعفر العمدة" ، بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، مى كساب، إيمان العاصى، زينة، عصام السقا والإخراج محمد سامى.