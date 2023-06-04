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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منذر رياحنة يشارك جمهوره صورة ابنته أماليا

منذر رياحنه
منذر رياحنه
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شارك الفنان الأردنى منذر رياحنة جمهوره صورته مع ابنته أماليا، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" .

وعلق على الصورة "لسنا بحاجة الى جناحين حتى تطير، يكفينا ضحكة من نحب"، وظهر منذر فى الصوره مع أماليا فى حالة سعادة.

شارك الفنان الأردنى العديد من الأعمال الفنية المصرية التى حقق من خلالها نجاحاً كبيراً، أبرزها مسلسل "موسي" ، "خطوط حمراء" ، فيلم "المصلحة"، "جرسونيرة" .

يذكر أن آخر أعمال الفنان منذر ريحانه فى رمضان الماضى مسلسل "جعفر العمدة" ، بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، مى كساب، إيمان العاصى، زينة، عصام السقا والإخراج محمد سامى.

IMG_20230604_133718
IMG_20230604_133718
منذر رياحنة جعفر العمدة محمد رمضان خطوط حمراء هالة صدقى