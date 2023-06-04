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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادي: لوحات إرشادية حول لغة الإشارة بجميع مدارس المحافظة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد
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أكد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه فى إطار الحرص على نشر ثقافة لغة الإشارة بين فئات المجتمع المختلفة وخاصة الطلاب وتعريفهم ببعض الرموز الأساسية ، يجرى توزيع مجموعة من اللوحات الإرشادية بجميع مدارس المحافظة، المراحل التعليمية المختلفة.

ويأتي ذلك لنشر الوعى الثقافى لدى الجميع فى التعامل مع طلابنا من ذوى الهمم وتسهيل تعاملاتهم اليومية و اندماجهم بالمجتمع .

تتضمن اللوحات مجموعة من الإشارات الأكثر شيوعا واستخداما بين طلاب الصم وضعاف السمع وQR يظهر حركة الإشارة بكل دقة ومن خلال نشرها بالمدارس يسهل على الجميع التعامل مع ذوى الهمم .

جاء ذلك فى إطار مبادرة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى “اتكلم اشارة”، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومتابعة حنان مجدى نائب المحافظ.

وكيل التعليم بالوادى الجديد لغة الإشارة اللوحات الإرشادية اتكلم اشارة