وفد التعليم العالي يتفقد سير الامتحانات وأعمال الكنترول بجامعة طيبة التكنولوجية "صور"

استقبلت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الأحد، وفدًا من وزارة التعليم العالي، لمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعة، ضم كل من الدكتور أحمد عبدالرحيم فرغلي، عميد كلية تكنولوجيا التعليم بسوهاج، والدكتور أحمد سعد، عميد الكلية المصرية الألمانية التكنولوجية بأسيوط.

وكان في استقبالهم الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة.

وأجرى وفد اللجنة، جولة لتفقد سير أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2022-2023 داخل اللجان الامتحانية، وأعمال التصحيح والكنترول، ومكاتب شئون الطلاب وشئون العاملين، للتعرف عن قرب حول سير العمل وأعمال تنظيم ملفات الطلاب والعاملين.

وعقب انتهاء الجولة، اجتمع وفد اللجنة مع رئيس الجامعة، ونائبه، وعميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والأمين العام للجامعة، لبحث احتياجات الجامعة الإدارية واللوجيستية خلال الفترة المقبلة، مع وعد برفع تلك الاحتياجات للوزارة، وتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام الزيارة، أشاد وفد اللجنة، بجامعة طيبة التكنولوجية، وحسن سير الامتحانات بها دون تسجيل أي مشكلات أو معوقات، إضافة إلى مستوى التجهيزات والبنية التحتية المتميزة للجامعة، موجها الشكر والتقدير للدكتور عادل زين الدين، لما حققه من تطورات في فترة وجيزة داخل الجامعة على كافة المستويات.

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