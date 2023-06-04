وكيل تعليم شمال سيناء يتابع غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية صناعي وتجاري وزراعي وفندقي الدور الأول ٢٠٢٣ .

كما تابع وكيل تعليم شمال سيناء وصول الأسئلة من المراكز الفرعية بكل إدارة تعليمية إلى اللجان الامتحانية وذلك بالإتصال تلفونياً وقد أعطى وكيل الوزارة التعليمات بتوفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات داخل وخارج اللجان الامتحانية وتم التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الالكترونية.

كما أعطى وكيل الوزارة التعليمات بضرورة تحقيق الإنضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول وعدم فتح مظاريف الأسئلة قبل الساعة التاسعة إلا ربع علماً بأن الطلاب يؤدون الامتحانات اليوم بواقع التعليم الصناعي في الفترة الأولى مواد تخصصية وفي الفترة الثانية تخصص سيارات فى مواد تخصصية

اما التعليم التجاري في الفترة الأولى مواد تخصصية واعداد مهني الفترة الأولى مواد تخصصية والتعليم الزراعي مواد تخصصية.