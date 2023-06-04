مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال شمال الضفة الغربية.. ومُستوطنون يُقيمون بؤرة جديدة

الأحد 04/يونيو/2023 - 01:27 م

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في مُحافظة "نابلس"، الواقعة شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة "بيت فوريك"، شرق المُحافظة، وقيامها بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، تزامنًا مع خروج الطلبة من مدارسهم.

وفي مُحافظة "سلفيت"، القريبة من "نابلس"، نصب عشرات المستوطنين، خيامًا على أراض مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وذلك بعد اقتحامها ووضع أعلام الاحتلال عليها ويافطات كُتبت عليها شعارات عنصرية، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

ويتبع المُستوطنون الإسرائيليون هذا الأسلوب دائمًا، بإقامة بؤرة استيطانية، والتوسع فيها تدريجيًا، قبل توفير الاحتلال البنية التحتية لها، ومد المرافق، والاعتراف بها كمستوطنة. ولا يعترف المجتمع الدولي بقانونية البؤر الاستيطانية أو حتى المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولون فلسطينيون معنيون بملف الاستيطان في شمال الضفة إن الهدف من وراء إقامة البؤرة الاستيطانية هو ربط مستوطنات ببعضها البعض، وقطع الطرق الداخلية والتواصل بين الأراضي الفلسطينيين في المنطقة المذكورة.

