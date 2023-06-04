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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء.. المركز القومي للترجمة يحتفل بيوم اللغة الروسية

البوابة نيوز
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يعقد المركز القومي للترجمة مائدة مستديرة بعنوان الترجمة.. جسر الثقافة بين النيل والڤولجا، وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء المقبل بقاعة طه حسين احتفالًا بيوم اللغة الروسية وبمنح المترجم القدير الدكتور أنور إبراهيم ميدالية دوستويڤسكي.
‎يشارك في اللقاء كلٍ من :الدكتور أنور إبراهيم ، حليمة موريدوفا،الدكتورشريف جاد ،الدكتورة ضحى عاصي ،الدكتور عامر محمد،الدكتورة كرمة سامي،الدكتور محمد نصر الجبالي،الدكتور مراد جاتين والدكتور وليد طلبة. 
كما ينظم المركز ضمن فعالياته هذا اليوم  ،حفل توقيع الطبعة  الروسية لرواية “الطوق والاسورة” من تأليف يحيي الطاهر عبدالله وترجمة وليد طلبة ومراجعة حليمة موريدوفاوذلك في تمام الرابعة مساءًبحضور المترجم الكبير أنور إبراهيم ينظم المركز القومي للترجمة حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب  "سنوات القرب مندوستوفيسكي ،
‎من تأليف أبولليناريا سوسلوڤا وذلك في تمام الخامسة مساءً بمقر المركز القومي للترجمة.
 

المركز القومي للترجمة وم اللغة الروسية دوستويڤسكي الطوق والإسورة