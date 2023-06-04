الكاردينال كورت كوخ يحتفل بالذبيحة الإلهية بدير سانت كاترين بالإسكندرية

احتفل الكاردينال كورت كوخ، رئيس المجلس الحبري لتعزيز وحدة المسيحيين، وذلك بدير سانت كاترين، بالإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والكاردينال جوزيف دبليو توبين، رئيس أساقفة نيوارك، ورئيس الأساقفة كلاوديو جوجيروتي، رئيس مجمع الكنائس الشرقية.

شارك أيضًا البابا ثيوذوروس الثاني، بابا، وبطريرك الإسكندرية، وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، بالإضافة إلى المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية.

وشهد القداس الإلهي حضور الآباء الأساقفة، والكهنة، أعضاء اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية.

كذلك حرص على الحضور، عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والمؤمنين، الذين جاءوا من للصلاة، من أجل وحدة الكنيستين.

وألقى الكاردينال كورت كوخ عظة القداس قائلًا: إلهنا مصدر الحياة. فبإشارة الصليب، ينبع إيماننا بالثالوث الأقدس كلنا، فنتحد بجسد واحد.

الجدير بالذكر أن لقاءات أعضاء اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، تقام في الفترة من الحادي والثلاثين من مايو الماضي، وحتى الثامن من يونيو الجاري.