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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 14 شخصا وفقدان 5 آخرين إثر انهيار جبل جنوب غربي الصين

انهيار جبل
انهيار جبل
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 لقى 14 شخصا مصرعهم، وفقد 5 آخرون؛ إثر انهيار جبل، اليوم الأحد، بمدينة "لهشان" في مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين.
وأوضحت حكومة المقاطعة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية - أن الانهيار الأرضي "وقع على قمة جبل" في مزرعة غابات بالقرب من مدينة ليشان، مؤكدة أن أعمال البحث والإنقاذ انطلقت بشكل عاجل.

انهيار جبل سيتشوان الصين