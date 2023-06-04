لقى 14 شخصا مصرعهم، وفقد 5 آخرون؛ إثر انهيار جبل، اليوم الأحد، بمدينة "لهشان" في مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين.
وأوضحت حكومة المقاطعة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية - أن الانهيار الأرضي "وقع على قمة جبل" في مزرعة غابات بالقرب من مدينة ليشان، مؤكدة أن أعمال البحث والإنقاذ انطلقت بشكل عاجل.
العالم
مصرع 14 شخصا وفقدان 5 آخرين إثر انهيار جبل جنوب غربي الصين
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لقى 14 شخصا مصرعهم، وفقد 5 آخرون؛ إثر انهيار جبل، اليوم الأحد، بمدينة "لهشان" في مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين.
لقى 14 شخصا مصرعهم، وفقد 5 آخرون؛ إثر انهيار جبل، اليوم الأحد، بمدينة "لهشان" في مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين.