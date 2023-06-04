تعليم البحيرة: انتهاء اليوم السابع بامتحانات الدبلومات الفنية دون شكاوى

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الإلتزام بكافة توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة والخاصة بانتظام سير الامتحانات وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرًا إلي أن الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ فى يومها السابع، شهدت انتظام الأعمال بجميع اللجان كما لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أى شكاوى تؤثر على انتظام سير الإمتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الامتحانات التحريرية تتم خلال ١٠ أيام خلال الفترة من السبت ٢٧ مايو وحتى الخميس ٨ يونيو الجارى، مشيرا أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاداء الإمتحانات هذا العام يبلغ ٥٨٤٤٦ طالب وطالبة داخل ١٦٨ لجنة موزعة على ١٦ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لجميع نوعيات التعليم الفنى على النحو التالى ( صناعى ٤١٦١٦ طالب وطالبة - زراعى ٥٩٢٣ - تجارى ٨٤٢٩ - مزدوج ٢١١٣ - فندقى ٣٦٥ ).

وأوضح الديب، أنه سبق إنطلاق الإمتحانات رفع درجة الإستعداد والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة وتجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع لتكون تيسيرا على ابنائنا الطلاب وجميع المشاركين، كما تم تجهيز الاستراحات وتزويدها بالأثاث اللازم وكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية اللازمة، بالإضافة الى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتواصل ومتابعة الامتحانات وإزالة اى عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو اجوائها أولا بأول، وتم تجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع اسئلة الامتحانات بمركز توزيع أسئلة الامتحانات النظرية وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها كما تم التنسيق مع مديريات وهيئات الصحة - الإسعاف - التأمين الصحى - الكهرباء - المياه - الأمن - الحماية المدنية كل فى مجالة للمعاونة فى مجال الامتحانات

وأكد وكيل الوزارة، إنه يتم التشديد بصفة مستمرة على الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتنفيذ تعليمات الإدارة العامة للامتحانات وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول والتصدى بكل حزم لكافة صور وأشكال الغش داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أى طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير كافة الأجواء الامنه لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.