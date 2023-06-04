تحرير 134 محضرًا تموينيا ببني سويف خلال أسبوع

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 27 مايو الماضي حتى 3 من يونيو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن تلك الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 86 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 38 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 9 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و4محاضر لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 7 محاضر للتصرف في 47 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ومحضرًا لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرًا للتوقف عن الإنتاج بدون تصريح بذلك.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو للبدالين بنسبة 25٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط سيارة محملة بكمية بلغت 7.7 طن دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء، ومحضرًا للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدر هذه السلع، حيث تم ضبط 730 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر مختلفة الأنواع وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تحرير محضرًا لأحد محلات السلع الغذائية لحيازته وعرض للبيع منتجات غذائية غير مدون عليها البيانات الخاصة بالصلاحية أو مصدرها وتم ضبط 500كجم أرز مجهول المصدر، و3 محاضر ضد أحد المسئولين عن محلات تجارية لبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر من الشركة المصنعة.

بينما تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن منشآت تجارية وغذائية لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، بينما تم تحرير 15 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية. فضلا عن 16 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير محضرًا لأحد التجار لتجميع 750 لتر سولار بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح منها وتم ضبط والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف .

وعن ملف الغش التجاري فقد قامت الحملات المشتركة من التموين والطب البيطري ومباحث التموين من بتحرير محضرًا للمسئولين عن منشآت غذائية لقياهم بحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على 16 علبة جبن أبيض، 4 عبوات مربى منتهية الصلاحية،بالإضافة إلى سحب 7 عينات سلع أساسية لفحصها معمليا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.