السيسي يؤكد أهمية تطوير التعاون مع موريتانيا وعقد اللجنة المشتركة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تطوير التعاون مع موريتانيا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وعقد اللجنة المشتركة .

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس موريتانيا "محمد ولد الغزواني" حيث تم بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف المجالات فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وفي سياق أخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا محمد سالم ولد مرزوك"، وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة موريتانيا بالقاهرة .

وخلال اللقاء سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلي الرئيس من أخيه رئيس موريتانيا "محمد ولد الغزواني"، تضمنت الإعراب عن تقدير موريتانيا الكبير لمصر قيادة وشعباً، ولدورها الرائد على المستويين العربي والأفريقي، وتأكيد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والاستفادة من التجربة التنموية المصرية التي شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة الماضية .

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الموريتاني، مؤكداً تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في القطاعات التنموية التي اكتسبت فيها الشركات المصرية خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية، وكذلك تقديم المساعدة في تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في موريتانيا في كافة المجالات .

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية، في إطار حرص الدولتين على تعزيز ودفع العمل العربي المشترك .