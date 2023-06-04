برلماني: مقترح الرئيس بإنشاء المجلس الوطني للتعليم خطوة حقيقية نحو المستقبل

أشاد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحوار الوطني إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، قائلا: "إنه يؤكد أن التعليم أولوية قصوى للقيادة السياسية وعلى صدارة اهتماماتها".

ونوه "الصيرفي" فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أهمية وجود مجلس وطني للتعليم والتدريب، لوضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للتعليم، مع تعدد وتشابك الكثير من الجهات المختصة بالتعليم، لذلك فإن إنشاء مجلس أعلى للتعليم يختصر كل هذا لصالح مخرجات قوية تناسب العصر وتناسب الآمال الموضوعة على التعليم في مصر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سوف يجنبنا هذه الأمر ويحدد الجهة المنوط بها وضع الاستراتيجيات بشأن التعليم، ومتابعة وضع استراتيجيات عصرية تناسب الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن مشروع القانون، يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي في البلاد.

وتابع النائب جابر الصيرفي: "إن المجلس المرتقب سيباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وأبرز هذه الاختصاصات، إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله".

واختتم النائب أن مقترح الرئيس السيسي إنشاء المجلس الوطني للتعليم، هو خطوة حقيقية نحو المستقبل وفكرة حازت تقدير ورضا ملايين المصريين.