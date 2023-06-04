"القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية" يفوز بجائزة "الجاهزية الإمارتية 2022_2023"

فاز المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بجائزة الجاهزية للمستقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣، الممنوحة من القيادة العامة لشرطة الشارقة - بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن المركز الثالث (الفئة المؤسسية) لبحث بعنوان "استشراف مستقبل الجرائم المستقبلية غير التقليدية آليات الرصد وكيفيات المواجهة والوقاية منها"، للأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم أستاذ علم الاجتماع بالمركز.

ويعد المركز المؤسسة البحثية الأكاديمية الوحيدة بين الفائزين، بينما حصل على المركز الأول والثاني شركات تقنية ومعلوماتية وذلك في حضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة العميد محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

تقدم المركز للجائزة في محور الجرائم المستقبلية غير التقليدية وهو ضمن سبع مجالات بحثية تأهل منها لثلاث.