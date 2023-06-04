وسط تواجد أمني مكثف.. تعرف على خريطة الدخول إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الأهلي والوداد

انتشرت أجهزة الأمن بالقاهرة، بمحيط ستاد القاهرة الدولى لتأمين مباراة الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، مساء اليوم الأحد، والتي تقام الساعة التاسعة.

وتم وضع خطة أمنية محكمة لتأمين لقاء القمة، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة.

ووضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات، وذلك بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي.

وقدمت الأجهزة الأمنية عددا من الوصايا للجماهير قبل مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أبرزها منع دخول الشماريخ نهائياً لداخل الاستاد، ومنع حمل لافتات مسيئة أثناء المباراة، منع التجمع أمام البوابات الرئيسية للاستاد.

كما شملت توصيات الأمنية الانصياع لتعليمات رجال الأمن المكلفين بالتأمين والالتزام بقواعد التفتيش المعمول بها لدى دخول الاستاد، ومنع دخول الاستاد بعد انتهاء الموعد وغلق الأبواب لبدء المباراة.

كما تم التحذير من التعرض للاعبي الفريقين بأي وسيلة من الوسائل، والالتزام بالأماكن المخصصة للجماهير والدخول من البوابات المحددة بالتذاكر، إخلاء الاستاد عقب الانتهاء من المباراة.

كما حدد رجال الأمن خريطة دخول الجماهير، كالآتي:

جماهير الدرجة الأولى والمقصورة الرئيسية يدخلون من بوابة آل رشدان

جماهير الدرجة الثالثة يمين يدخلون من بوابة النصر

جماهير الدرجة الثالثة شمال، يدخلون من البوابة البحرية، بشارع صلاح سالم

وقام رجال الأمن بتأمين الفريقين بنظام الدوائر الأمنية،والتى تبدأ من مقر الإقامة مرورا بانتقالهم للاستاد وبعد انتهاء اللقاء الى إلى جانب تأمين طاقم الحكام.