ads
الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. ثراء جبيل تشارك جمهورها صور العرض الخاص لفيلم "رهبة"

ثراء جبيل
ثراء جبيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت الفنانة ثراء جبيل جمهورها بمجموعه من الصور الخاصة بالعرض الخاص لفيلم "رهبه"، من المملكة العربية السعودية.
ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" ، صور تجمعها بصناعة العمل من خلال العرض الخاص.

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، محمد لطفى والإخراج رضا عبدالرازق.
تدور أحداثه حول شخص يفرض سيطرته على المنطقة التى يعيش بها، ويمارس عليهم البلطجه ويتعرض لحادث تنقلب معه الأحداث، وتجسد ثراء جبيل شخصية مراسله إعلامية.

يذكر أن الفنانة ثراء جبيل شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "تحت الوصاية"، والتى جسدت من خلال شخصية سيدة تعمل على تاكسى، وتساعد البطلة طوال أحداث العمل.

المسلسل بطولة منى ذكى، دياب، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، رشدى الشامى، خالد كمال، مها نصار، أحمد عبد الحميد، على الطيب، نهى عابدين والإخراج محمد شاكر خضير.

IMG_20230604_122917
IMG_20230604_122917
IMG_20230604_122836
IMG_20230604_122836
IMG_20230604_122858
IMG_20230604_122858
IMG_20230604_122932
IMG_20230604_122932
ثراء جبيل تحت الوصايه منى زكي رهبة احمد الفيشاوي