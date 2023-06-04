بالصور.. ثراء جبيل تشارك جمهورها صور العرض الخاص لفيلم "رهبة"

شاركت الفنانة ثراء جبيل جمهورها بمجموعه من الصور الخاصة بالعرض الخاص لفيلم "رهبه"، من المملكة العربية السعودية.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" ، صور تجمعها بصناعة العمل من خلال العرض الخاص.

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، محمد لطفى والإخراج رضا عبدالرازق.

تدور أحداثه حول شخص يفرض سيطرته على المنطقة التى يعيش بها، ويمارس عليهم البلطجه ويتعرض لحادث تنقلب معه الأحداث، وتجسد ثراء جبيل شخصية مراسله إعلامية.

يذكر أن الفنانة ثراء جبيل شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "تحت الوصاية"، والتى جسدت من خلال شخصية سيدة تعمل على تاكسى، وتساعد البطلة طوال أحداث العمل.

المسلسل بطولة منى ذكى، دياب، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، رشدى الشامى، خالد كمال، مها نصار، أحمد عبد الحميد، على الطيب، نهى عابدين والإخراج محمد شاكر خضير.

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