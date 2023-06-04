انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد إصلاح عطل بناقلة البترول "SEAVIGOUR"

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول SEAVIGOUR وتم التعامل باحترافية مع العطل المفاجئ لناقلة البترول، بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وأوضح الفريق "ربيع" أنه بمجرد الإبلاغ عن حدوث عطل في ماكينات الناقلة تم ربط السفينة والدفع على الفور بالقاطرات لتبدأ أعمال توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها من مكان حدوث العطل بالكم 12 ترقيم قناة إلى الكم 17 ترقيم قناة، ورباطها هناك، وذلك بالتوازي مع جهود طاقم السفينة في إصلاح العطل الفني.