إنشاء مقرين للبنك الزراعي بالرزيقات والعشي في الأقصر

وقع كلا من محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتور فتحي طه هلال رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالأقصر، اليوم الأحد، عقد لإقامة مقرين للبنك الزراعي بأنحاء المحافظة.

وتضمن العقد، إنشاء مقر بناحية الرزيقات مركز أرمنت بمساحة 437 متر مربع، ومقر آخر بناحية العشي بمركز الزينية بمساحة 300 متر مربع، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتقديم أفضل الخدمات للمزارعين والمواطنين من أهالي قري مراكز المحافظة المختلفة.

جاء ذلك في إطار دور البنك الزراعي في تمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها سواء القطاع الحيواني والداجني أو حتى القطاع السمكي فضلا عن المناحل والآلات والمعدات الزراعية، وكذلك أنظمة ومعدات الري التي تُستخدم في الزراعات في الأراضي الزراعية في مختلف المراكز والقرى التي تشغل مساحات زراعية كبيرة.

كما يقدم البنك الزراعي، جميع الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي لجميع مزارعين والفلاحين، فضلا عن تقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التمويل متناهية الصغر للمواطنين.

إقامة مقرات للبنك الزراعي (1)

إقامة مقرات للبنك الزراعي (2)

إقامة مقرات للبنك الزراعي (3)