اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 612 شاحنة و 793 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 309 شاحنة و 773 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 303 شاحنة و 20 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية1 والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و 205 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وسينا. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 760 سيارة بوزن 1520 طن قادمة من جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها .
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تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 612 شاحنة و 793 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 309 شاحنة و 773 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 303 شاحنة و 20 سيارة .
اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 612 شاحنة و 793 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 309 شاحنة و 773 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 303 شاحنة و 20 سيارة .