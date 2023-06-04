الجيش الأوكراني: الاشتباكات مستمرة قرب باخموت رغم تراجع حدة القتال

قالت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد إن الاشتباكات استمرت حول مدينة باخموت المدمرة في شرق البلاد رغم تراجع حدة القتال في الآونة الأخيرة فيما تواصل موسكو تكبد خسائر كبيرة، وفقا لفضائية يورونيوز.

وذكرت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا في تقريرها اليومي أن القوات الروسية نفذت عمليتين فاشلتين حول باخموت وشنت عددا من الضربات الجوية والهجمات بالقصف المدفعي على قرى مجاورة.

وقالت مخابرات الدفاع البريطانية، اليوم السبت ،إن روسيا تواصل إعادة نشر وحدات عسكرية نظامية في باخموت لتحل محل مقاتلي فاجنر.

وأعلن رئيس مجموعة فاجنر الخاصة الروسية أمس السبت أن 99 بالمئة من مقاتليه غادروا باخموت بعد هجومهم الذي استمر لأشهر في أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.