وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمحافظات خلال فترة "أقصى الاحتياجات"

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على الترع للإطمئنان على موقف أعمال التطهيرات ، ومنها الأعمال التي يتم تنفيذها بالتشغيل الذاتي بمعدات إدارات الصيانة الوقائية ، وبالشكل الذى يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع .

وشدد الدكتور سويلم على الإلتزام بمعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة وخاصة بالنقاط الساخنة ، مشيراً إلى أن نسبة وجودة تنفيذ هذه الخطط على الطبيعة ستكون أحد معايير تقييم مسئولى الرى بالمحافظات .

كما وجه بإعداد جدول زمنى لمواعيد إزالة الحشائش وتكريك الترع خلال شهور العام المختلفة وطبقا لإحتياجات كل ترعة ، بحيث يكون هذا الجدول الزمنى أداة تعتمد عليها إدارات الرى عند وضع خطة التطهيرات والتكريك سنويا .

كما إستعرض الدكتور سويلم الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس و وادى النقرة بمحافظة أسوان ، لضمان إستيفاء كافة الإحتياجات المائية المقررة ، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق .

كما تم إستعراض تقارير المرور على محطات الخلط الوسيط والتى تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة ، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار متابعة حالة هذه المحطات لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة .

كما وجه بإعداد قاعدة بيانات بالمنشآت المائية ومكوناتها مثل البوابات ، ومواقع التليمترى ، بحيث تكون أداه للمتابعة والصيانة الدورية .

وشدد الدكتور سويلم على الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً .