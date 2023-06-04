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الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 7 أشخاص حاولوا تهريب عملات محلية وأجنبية بمطار القاهرة

الأجهزة الأمنية بميناء
الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى تنجح فى ضبط 7 أشخاص حال
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 تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ ومن خلال التعامل الفنى من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، واتخاذ الاجراءات القانونية:
 ضبط 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، لحيازتهم مبالغ مالية "عملات محلية"، كانت مخبأة بين طيات ملابسهم داخل الحقائب بالمخالفة للقانون، حال إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد.
كما تم ضبط (شخصين"يحملان جنسية إحدى الدول") لحيازتهما (مبالغ مالية "عملات محلية") كانت مخبأة بين طيات ملابسهما داخل الحقائب بالمخالفة للقانون، حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.
 وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية) لحيازته (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون، حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.
كما تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية) لحيازته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") كانت مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.
   
 
 

محلية مخبأة