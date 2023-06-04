رئيس معهد التخطيط: تجربة مصر في دعم التنمية المستدامة تمت من خلال مرجعيات دستورية

أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المؤتمر الدولي للتخطيط والتنمية المستدامة يعد نافذة للتواصل مع الجهود العالمية الساعية لتفعيل دور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلي أن التجربة المصرية فى مجال الحوكمة لدعم التنمية المستدامة تمت من خلال مرجعيات دستورية مهمة لدعم الحوكمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الدولي، والذي يعقد علي مدار يومي 3-4 يونيو 2023، حول الحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكلية الشئون الدولية والعامة ةColumbia SIPA، بحضور قيادات من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، وعدد من الخبراء والاكاديميين.

وأضاف العربي أن نقاشات وجلسات المؤتمر تعد فرصاً مهمة لبلورة إضافات عملية حول دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة بوجه عام والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص، بما في ذلك حوكمة الدين الخارجي وخبرات حوكمة الشركات في التجربة المصرية، إضافة إلى التجارب العالمية والإقليمية المناظرة.

هذا ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة ومداخل تعزيزها، بجانب فرص وتحديات حوكمة التقنيات الناشئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بالتطبيق على التقنيات الحيوية، علاوة على التركيز على أثر تطبيق آليات الحوكمة الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال دراسة مقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.