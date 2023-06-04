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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الصيني يتهم "بعض الدول" بالرغبة في فرض قواعدها على الدول الأخرى

وزير الدفاع الصيني
وزير الدفاع الصيني الجنرال لي شانج فو
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 قال وزير الدفاع الصيني الجنرال لي شانج فو، اليوم الأحد، إن "بعض الدول تحب فرض قواعدها على دول أخرى في (نظامها الدولي)".
وقال لي - في خطاب ألقاه أمام منتدى حوار شانجريلا في سنغافورة؛ حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية - إن "ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد لا يخبرك أبدا بالقواعد ومن وضعها".
وأضاف لي - أمام أكبر مؤتمر دفاعي في آسيا - "إنها (القواعد) تمارس الاستثناء، والمعايير المزدوجة، ولا تخدم سوى المصالح، وتتبع قواعد عدد صغير من الدول".

الصين شانجريلا سنغافورة