"التعليم" تشيد بزيارة جيل بايدن لمدرسة السويدي للتكنولوجيا

أشادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي، لمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات والتي تمثل نموذجا للتعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وشركات القطاع الخاص المصرية.

وتثمن الوزارة التعاون المصري الأمريكي في مجال التعليم، حيث تشجع مصر الاستثمار في التعليم من خلال شراكات بين الوزارة والقطاع الخاص من أجل تحقيق مبدأ المكاسب المشتركة، كما اتخذت مصر الإجراءات اللازمة لضمان نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء مجموعة من الجامعات التكنولوجية التي تفتح مسارات تعليمية أكاديمية إلى جانب انضمامهم إلى سوق العمل.