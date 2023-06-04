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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أسامة ربيع: إعادة الملاحة بقناة السويس خلال ساعة

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم وصول ثلاث قاطرات لدفع ناقلة بترول تعطلت ماكيناتها خلال عبور القناة، والأمر لن يستغرق أكثر من ساعة، لافتًا إلى أن المركب وصلت إلى الكيلو 17، وبالتالي نستطيع تحريك باقي قافلة الشمال، وهى عبارة عن 8 مراكب.

وأضاف أسامة ربيع، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن قافلة الجنوب تعمل بصورة جيدة، مؤكدًا أنه سيتم إعادة الملاحة بقناة السويس خلال ساعة بحد أقصى.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن جميع الأمور تحت السيطرة، موضحًا أن القطاع الجنوبي ليس به أي مشكلة، ويعمل بصورة جيدة.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس