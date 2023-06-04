وزير السكك الحديدية في الهند: تحديد السبب الجذري لحادث تصادم القطارات الكارثي

الأحد 04/يونيو/2023 - 10:21 ص

قال وزير السكك الحديدية في الهند أشويني فايشناو اليوم الأحد إنه تم تحديد السبب الجذري لحادث تصادم القطارات الكارثي في ​​ولاية "أوديشا" والذي تسبب في مقتل 288 شخصا وإصابة أكثر من 1000 آخرين، مضيفا أنه سيتم الكشف عن هذا السبب في تقرير مفصل قريبا.

وأضاف الوزير الهندي - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه من المتوقع استعادة مسار القطارات بعد مراجعة أعمال الترميم، مشيرا إلى أنه تم بالفعل انتشال جميع الجثث من موقع الحادث.

ويعد الحادث من أسوأ حوادث السكك الحديدية في الهند منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعرب في وقت سابق عن حزنه البالغ إزاء سقوط ضحايا جراء الحادث، كما أمر بصرف تعويضات مالية للضحايا.

وقد أعلنت السلطات الهندية حالة الحداد الوطني على أرواح الضحايا.. ونشرت القوات الجوية الهندية طائرات هليكوبتر من طراز "إم أي 17" للمساعدة في إجلاء القتلى والمصابين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المدنية والسكك الحديدية.