ads
الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الاحد - أولي جلسات الاسبوع ، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.62 %  ليصل إلى 17,642.02 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 2.67 % ليصل إلى مستوى 3,377.42 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100"  بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 5,035.63 نقطة. 

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.85 %، ليصل إلى مستوى 3,254.66 نقطة، وكذلك مؤشر  "EGX30 capped بنسبة 0.58 % ليصل إلى مستوى 21,181.18 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر  EGX30-TR بنسبة 0.62 %، وصولا الي 7,384.06 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1%، وصولا الي مستوى 2,970.69 نقطة. 

البورصة مستهل التعاملات