ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الاحد - أولي جلسات الاسبوع ، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.62 % ليصل إلى 17,642.02 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 2.67 % ليصل إلى مستوى 3,377.42 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 5,035.63 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.85 %، ليصل إلى مستوى 3,254.66 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.58 % ليصل إلى مستوى 21,181.18 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.62 %، وصولا الي 7,384.06 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1%، وصولا الي مستوى 2,970.69 نقطة.