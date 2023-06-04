بالفيديو.. الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة خلال فترة النهار ووجود فرص أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن المناطق الجنوبية للبلاد تتأثر اليوم بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مباشرة، وبالتالي تتسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الأقصر وأسوان خاصة المناطق الموجودة في جنوب الصعيد.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن درجة الحرارة العظمى على جنوب الصعيد يبلغ 45 درجة مئوية خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن المناطق الشمالية درجات الحرارة الُمسجلة فيها حول المعدلات الطبيعية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار.



ولفتت إلى أن هناك استمرار للأجواء الحارة خلال فترة النهار والمعتدلة خلال فترات الليل حتى الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن هناك وجود فرص لسقوط الأمطار على شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء وخليج السويس وبعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية.