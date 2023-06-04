"صراع ما بين الخير والشر".. انطلاق أولى فعاليات العرض المسرحي "دايرة مقفولة” بثقافة منفلوط

انطلقت أولى فعاليات العرض المسرحي "دايرة مقفولة" لفرقة قصر ثقافة منفلوط المسرحية، والذي ينفذه بيت ثقافة منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق، وذلك بمقر نادي منفلوط الرياضي، ويستمر حتى 10يونيو الحالي.

العرض المسرحي عن "دايرة مقفولة " من تأليف الفنان علي عثمان والأشعار من اهداء الشاعر بهاء توفيق وألحان الفنان رضا فاضل والتوزيع الموسيقي للفنان عبدالباري عبدالعزيز ومن ديكور وملابس المهندس زياد الحسيني العرض المسرحي دايرة مقفولة ينفذه مساعدين ديكور أثناء العرض المسرحي هناء صلاح و اسراء بيداء و سلمي عبدالمهيمن والإدارة المسرحية والمساعدين مصطفي مرسي وشيماء جمال واحمد حسن ومكياچ الفنانة ولاء قناوي و‏تنفيذ الإضاءة مؤمن الخزامي والإضاءة و الإخراج للفنان محمد يسري.

العرض المسرحي " دايرة مقفولة" يجسده مجموعة من مبدعي شباب المسرح حماده مبارك و احمد عبدالله وعمر اسامه و عمرو عنتر ومحمود حسام و محمد مؤمن والمواهب الشابة رحاب رجب وروان عربي وسمر جلال واسلام الكاملي و عبدالرحمن حماده و محمد حسن واسماء احمد والدراما الحركية للفنانين عزه محمد و عيسي محمد وحمدي خالد وايمان قدري وملك عمر وشهد ابوزيد.

تدور أحداث العرض عن الصراع الأزلي مابين الخير و الشر عبر مجموعة من الأرقام المتجسده في أفكار و ألوان و تجد نفسها في مكان مجهول بلا زمن ولا يستطيعون ايجاد الطريق للخروج منه ليتجسد الخير و الشر في أنفسهم جميعاً ومن ثم يدوروا في نفس الدائرة أملاً في الخروج حتي يكتشف كل شخص فيهم ذاته و يعلم من هو حقا فهل ينجحون في الخروج من الدائرة المغلقة أم لا وفي كلمة للفنان محمد يسري مخرج العرض أن الخير والشر بداخلنا جميعاً ولكن بنسب متفاوته ولن تستطيع التعرف علي تلك النسب حتي تكتشف نفسك و تعرف حقاً من أنت.

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