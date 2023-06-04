اسعار اللحوم البلدية اليوم الأحد 4 يونيو 2023

الأحد 04/يونيو/2023 - 10:20 ص

استقرت اسعار اللحوم البلدي في الاسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، 4 يونيو 2023.

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 230 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيه، أي بتخفيضات تصل إلى 30%.

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو.

كما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة الكيلو الكندوز بين 150 و180جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضاني إلى 185 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا.