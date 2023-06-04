ads
الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بابا الفاتيكان يعبر عن حزنه العميق لسقوط ضحايا في حادث قطارات الهند

البابا فرانسيس بابا
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 عبر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن حزنه العميق بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح التي وقعت جراء حادث تصادم ثلاثة قطارات بولاية "أوديشا" الهندية وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من ألف شخص.
وقال البابا - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد - إنه يصلي كثيرا من أجل المصابين، معبرا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.
ويعد هذا الحادث من أسوأ حوادث السكك الحديدية في الهند منذ ما يقرب من نحو ثلاثة عقود، وقد عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق عن حزنه البالغ إزاء سقوط ضحايا جراء الحادث، كما أمر بصرف تعويضات مالية للضحايا.
وقد أعلنت السلطات الهندية حالة الحداد الوطني على أرواح الضحايا، وقام وزير السكك الحديدية بتفقد لموقع الحادث أمس السبت لتقييم الوضع حيث أوضح أن أعمال الترميم ستتم على الفور وأن الأولوية لإنقاذ المصابين وتقديم المساعدة الطبية لهم.

بابا الفاتيكان أوديشا الهند